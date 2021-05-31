Померла миттєво: рідні загиблої альпіністки з Одеси розповіли деталі трагедії в Туреччині

У горах Туреччини загинула українська альпіністка Яна Кривошея. Жінка вирушила підкорювати одну з вершин в Анталії напередодні Великодня і через кілька днів перестала виходити на зв'язок. Рідні організували пошуки, які тривали майже три тижні, і до останнього вірили, що знайдуть Яну живою.

Що сталося в горах Туреччини з українською альпіністкою, розповів її брат на спеціальній сторінці в Facebook.

В'ячеслав Кривошея повідомив, що тіло Яни зміг виявити військовий літак з хорошою оптикою. В ході пошуків були обстежені багато ущелин, спуски та нахили. Братові Яни допомогала жандармерія, волонтери, з Одеси прибула команда альпіністів. Однак крім намету з речами знайти так нічого не вдалося.

Хороша оптика знайшла тіло Яни в ущелині, якої не було видно на гірському маршруті. Попередні польоти дрона також не змогли його виявити, оскільки дрон втрачав управління через щілину скелі. На підставі знімків з дрона була складена 3D-карта, вона допомогла змоделювати маршрут і визначити ту ділянку гори, на якій потрібно вести пошуки.

Офіційну версію в поліції Туреччини ще не озвучили, але рідні припускають, що Яна відхилилася від маршруту, вийшла на помилкове ребро і замість того, щоб повернутися назад, пішла поперек схилу.

"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску, і, швидше за все, або покотилася на сипучку до обриву, або підійшла, щоб подивитися, занадто близько і впала, полетівши в прірву на 100 метрів", - розповів брат Яни.

Він вважає, що смерть настала миттєво, оскільки Яна зірвалася зі стіни висотою в 100-150 метрів. Телефон Яни почав брати дивні стільники, що пізніше збило з пантелику групу пошуку.

"Це сталося близько 14:40, і саме тому з цього моменту телефон Яни почав брати дуже дивні стільники, в тому числі й Манавгата, тому що стільники Анталії були закриті стіною - вона опинилася між двох стрімких стін на горі. А "просвіт" в ущелині виходив якраз на схід, на Манавгат...",- додав Владислав.

Він повідомив, що похорони Яни відбудуться в Одесі й точна дата поки ще не відома. Також він висловив подяку всім, хто протягом декількох тижнів допомагав у пошуках його сестри.