В горах Турции бесследно исчезла украинская туристка: родные просят о помощи

В Турции на майские праздники исчезла 45-летняя одесситка Яна Кривошея. Родные забеспокоились и начали поиски после 10 мая, так как женщина не вернулась домой рейсом, на который купила билет. В Турцию отправился родной брат Яны, который вместе с полицией, спасателями и волонтерами уже больше двух недель пытается отыскать хоть какие-нибудь следы сестры.

Как обстоят дела с поисками Яны Кривошеи ее брат информирует на странице в Facebook.

Украинка отправилась отдыхать в Турцию одна

По словам родных, Яна поехала в горы Анталии отдыхать одна. Она запланировала восхождение на вершину Geyik Sivrisi. Расследование показало, что ее видели в лагере возле этой вершины. Она общалась с другими альпинистами, и скорее всего свое намерение осуществила. 2 мая она отправила сообщение маме, поздравила ее с Пасхой и написала, что на вершину попала.

После этого связь с ней оборвалась. Данные сотового оператора показали, что телефон находился в той местности включенным еще несколько дней, а после – села батарея.

Родные забеспокоились только тогда, когда Яна не вернулась домой в Одессу 10 мая. Они связались с местной полицией, властями и консулом. Потом в Турцию вылетел брат Яны – Алексей.

В Турции исчезла 45-летняя Яна Кривошея из Одессы (Фото: www.facebook.com/Поиск Яны Кривошеи)

Что удалось узнать об украинке в Турции

Полиция отследила путь Яны от аэропорта до кемпинга и 12 мая на горе обнаружили палатку Яны, в которой остались некоторые ее вещи. Двух рюкзаков и большинства вещей – не было. Было принято решение обследовать местность и в помощь полиции выпустили дрон, приехали другие альпинисты и спасатели. Никаких следов Яны обнаружить не удалось.

Данные мобильного оператора зафиксировали последний сигнал ее телефона на вышке города, который находится в 90 км от ее палатки. Вполне вероятно, что вышка просто поймала сигнал ее сотового телефона. Однако родные одну из версий стали рассматривать о похищении.

Что известно о поисках Яны на 23 мая

По словам брата Яны, спасатели обследовали тот участок горы, где вероятно всего телефон Яны был последний раз на связи. Участок очень опасный и альпинистам даже пришлось заночевать на горе. Но они ничего не обнаружили. Полиция начала прочесывать все соседние деревни и населенные пункты.

Для поисков украинки полиция вызвала подкрепление из Анкары. Они будут прочесывать гору с другого склона.

Родные обратились к друзьям с просьбой разместить объявления о пропаже Яны во группах в Турции, в социальных сетях, связаться с организациями, которые могут помочь в поисках.

На данный момент основными версиями остаются такие:

Яна сорвалась с горы и упала в неизвестном месте или заблудилась

Туристка поехала в другое место, на другую вершину (маловероятно)

Яну Кривошею похитили

По вопросам коммуникации с родственниками Яны: 067 460 87 53 Наталья.