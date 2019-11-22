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Умерла актриса из "Теории большого взрыва": все детали

STYLERПерсоны    22.11.2019 - 15:44
Умерла актриса из "Теории большого взрыва": все детали
Умерла актриса из "Теории большого взрыва" (фото: pxhere.com)

Американская актриса дебютировала в фильме Дэвида Линча

Джейн Гэлловэй Хейтц скончалась в возрасте 78 лет в штате Иллинойс в США. Американская актриса начала свою карьеру довольно поздно, уже в солидном возрасте решившись на кардинальные жизненные перемены.

О смерти популярной актрисы сообщает таблоид The Mirror. Прощание с актрисой состоится 30 ноября. Точная причина смерти Джейн Гэлловэй не называется. Известно лишь, что родные звезды просят неравнодушных вносить пожертвования в кардиологическую и диабетическую ассоциацию США.

Дебют Джейн Гэлловэй Хейтц состоялся в 1999 году, когда ей было уже 58 лет. Тогда она появилась в картине "Простая история" культового Дэвида Линча.

Но большую известность актриса обрела, как сериальная гест-стар. Она прославилась благодаря ролям в известных во всем мире сериалах - "Анатомии страсти", "Побеге", "Скорой помощи" и "Теории большого взрыва".

Умерла актриса из &quot;Теории большого взрыва&quot;: все детали

Джейн Гэлловэй Хейтц в "Теории большого взрыва" (скрин видео)

До того, как стать актрисой Хейтц на протяжении многих лет владела кастинговым агентством в Чикаго. Она помогла с карьерой актеру Стиву Кареллу, ведущему Стивену Кольберу.

В 1997 году она продала кастинговое агентство, чтобы осуществить свою актерскую мечту.

Самые яркие роли Джейн Гэлловэй Хейтц (видео: YouTube)

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