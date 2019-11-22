Померла актриса з "Теорії великого вибуху": усі деталі

Померла актриса з "Теорії великого вибуху" (фото: pxhere.com)

Американська актриса дебютувала у фільмі Девіда Лінча

Джейн Гелловей Хейтц померла у віці 78 років у штаті Іллінойс в США. Американська актриса почала свою кар'єру досить пізно, вже в солідному віці зважившись на кардинальні життєві зміни.

Про смерть популярної актриси повідомляє таблоїд The Mirror. Прощання з актрисою відбудеться 30 листопада. Точна причина смерті Джейн Гелловей не називається. Відомо лише, що рідні зірки просять небайдужих вносити пожертвування у кардіологічну та діабетичну асоціацію США.

Дебют Джейн Гелловей Хейтц відбувся в 1999 році, коли їй було вже 58 років. Тоді вона з'явилася в картині "Проста історія" культового Девіда Лінча.

Але більшу популярність актриса здобула, як серіальна гест-стар. Вона прославилася завдяки ролям у відомих у всьому світі серіалах - "Анатомії пристрасті", "Втечі", "Швидкій допомозі" і "Теорії великого вибуху".

Джейн Гелловей Хейтц в "Теорії великого вибуху" (скрін відео)

До того, як стати актрисою Хейтц протягом багатьох років володіла кастинговою агенцією у Чикаго. Вона допомогла з кар'єрою акторові Стіву Кареллу, ведучому Стівену Кольберу.

У 1997 році вона продала агентство, щоб втілити свою акторську мрію.

Найяскравіші ролі Джейн Гелловей Хейтц (відео: YouTube)