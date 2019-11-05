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Она уже не говорит: известная российская актриса неизлечимо больна

STYLERПерсоны    05.11.2019 - 14:43
Она уже не говорит: известная российская актриса неизлечимо больна
Маргарита Терехова больна (Коллаж РБК-Украина)

Российская актриса Маргарита Терехова страдает от неизлечимого недуга

Маргарита Терехова больна неизлечимой болезнью и сейчас практически никого не узнает. Обэтом сообщил сын артистки Александр. Люди помнят актрису по нашумевшей роли "Миледи" в "Трех мушкетерах". Сейчас звезда не разговаривает и лишь иногда улыбается. Маргарите сейчас 76 лет и еще 10 лет назад врачи диагностировали у нее болезнь Альцгеймера.

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении", — рассказал Александр одному из российских каналов.

Она уже не говорит: известная российская актриса неизлечимо больнаПрекрасная Миледи Маргарита Терехова (teleprogramma.pro)

По словам Александра, журналисты все время хотят сделать снимки Тереховой, но они с сестрой против этого, так как хотят, чтобы их маму запомнили молодой и красивой.

"Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — сказал Александр.

Она уже не говорит: известная российская актриса неизлечимо больна

Маргарита Терехова больна (Фото: pxhere.com)

Отметим, что ранее актрису положили в больницу, где ей провели обследование. Как сообщил сын Тереховой, ее ежедневно навещают родственники и знакомые.

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