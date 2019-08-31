ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 23:25
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Валери Харпер умерла - причина смерти актрисы из Отчаянных домохозяек (фото: GettyImages)

Валери Харпер была награждена премиями "Эмми" и "Золотой глобус"

Валери Харпер, легендарная американская актриса и звезда нескольких телесериалов, умерла в США в возрасте 80 лет. Об этом рассказывает The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, в 2013 году актрисе был поставлен диагноз рак мозга, и прогнозной продолжительностью жизни были только три месяца. Однако Харпер прожила еще шесть лет, при этом продолжала работать.

Артистка получила известность по ролям в ситкомах "Рода", "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Валери". Также Харпер была приглашенной звездой в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Мелроуз Плейс" и "До смерти красива". Была награждена премиями "Эмми" и "Золотой глобус".

Умерла актриса из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;

Валери Харпер умерла – причина смерти актрисы из Отчаянных домохозяек (фото: wikipedia.org)

Напомним, что ранее умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада".

Также мы писали, что умерла народная артистка Украины, которую любили все.

Умер сценарист "Черепашек-ниндзя" и "Смурфиков" Звезда фильмов "Монте-Кристо" и "Игрушка": умер легендарный актер
Новости Украины преступленияактриса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь