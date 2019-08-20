ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада" (фото)

STYLERПерсоны    20.08.2019 - 22:27
Умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада" (фото)
Умерла легендарная актриса (pixabay.com)

На счету артистки более 100 фильмов и сериалов

В России скончалась знаменитая советская и российская актриса, которая сыграла почти в 100 фильмах и сериалах, Александра Назарова. Об этом сообщили на сайте Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в семье знаменитых актеров Ивана Назарова и Александры Матвеевой.

Умерла звезда сериалов &quot;Моя прекрасная няня&quot; и &quot;Бригада&quot; (фото)

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

Первую свою роль она сыграла в 6 лет. После школы поступила в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. Много лет играла в театре, параллельно снималась в кино и сериалах. Имеет звание народной артистки России.

Умерла звезда сериалов &quot;Моя прекрасная няня&quot; и &quot;Бригада&quot; (фото)

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

На счету Назаровой такие известные фильмы как "Земля моего детства", "Любовь с привилегиями", "Мария Магдалена", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Ночной дозор", "Громовы", "Глухарь". Особую популярность ей принесла роль Надежды Михайловны в сериале "Моя прекрасная няня".

Умерла звезда сериалов &quot;Моя прекрасная няня&quot; и &quot;Бригада&quot; (фото)

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

Также Александра Назарова озвучивала кинофильмы и многие известные мультфильмы, в том числе и "Утиные истории", "Охотники за привидениями", "Вук", "Сказки братьев Гримм", "Русалочка", "Покахонтас", "Ледниковый период" и многие другие.

Александре Назаровой умерла на 80-м году жизни. У нее остался сын Митя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался известный мультипликатор, который создал Кролика Роджера.

А также рассказывали о том, что умер известный голливудский актер.

Легендарный советский режиссер угодил в реанимацию: что произошло Под Николаевом жестоко зарезали 20-летнего военного: что произошло (фото)
Новости Украины преступленияактриса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь