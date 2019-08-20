Умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада" (фото)

Умерла легендарная актриса (pixabay.com)

На счету артистки более 100 фильмов и сериалов

В России скончалась знаменитая советская и российская актриса, которая сыграла почти в 100 фильмах и сериалах, Александра Назарова. Об этом сообщили на сайте Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в семье знаменитых актеров Ивана Назарова и Александры Матвеевой.

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

Первую свою роль она сыграла в 6 лет. После школы поступила в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. Много лет играла в театре, параллельно снималась в кино и сериалах. Имеет звание народной артистки России.

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

На счету Назаровой такие известные фильмы как "Земля моего детства", "Любовь с привилегиями", "Мария Магдалена", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Ночной дозор", "Громовы", "Глухарь". Особую популярность ей принесла роль Надежды Михайловны в сериале "Моя прекрасная няня".

Александра Назарова (kino-teatr.ru)

Также Александра Назарова озвучивала кинофильмы и многие известные мультфильмы, в том числе и "Утиные истории", "Охотники за привидениями", "Вук", "Сказки братьев Гримм", "Русалочка", "Покахонтас", "Ледниковый период" и многие другие.

Александре Назаровой умерла на 80-м году жизни. У нее остался сын Митя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался известный мультипликатор, который создал Кролика Роджера.

А также рассказывали о том, что умер известный голливудский актер.