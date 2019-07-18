Умерла народная артистка Украины, которую любили все

Умерла народная артистка Украины (pixabay.com)

Многие украинские артисты называли ее "наша театральная мама"

В Киеве, на 92-м году жизни скончалась народная артистка Украины, театральный педагог и талантливая актриса Валентина Ивановна Зимняя. Об этом сообщил один из ее учеников Вячеслав Соломка на своей странице в Facebook.

Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. В 1950 году она окончила Киевский театральный институт. Много лет проработала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской. С 1969 года стала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения. Она выпустила 8 курсов.

Валентина Зимняя (knutkt.com.ua)

На ее счету много главных ролей в популярных театральных постановках, а также роли в кино. Она снялась в фильмах: "Волчица", "Марианна", "Платон мне друг", а также в сериалах: "День рождения Буржуя", "Смерть шпионам!", "Возвращение Мухтара", "Леди Бомж", "Леший".

В 1960 году она получила звание народной артистки УССР, также на ее счету три ордена княгини Ольги – первой, второй и третьей степени за значительный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокий профессионализм.

"Моя и наша театральная мама! Валентина Ивановна Зимняя! Великая! Одна из последних великих! Она поверила когда-то в меня и дала дорогу в профессию! Она воспитала более 200 актеров! Сегодня на 92-м году жизни она ушла. Валентина Ивановна, спасибо Вам за все! Ваши уроки и Ваша ЛЮБОВЬ останутся с нами навсегда!!!" - написал Вячеслав Соломко.

Скриншот поста (facebook.com/viacheslav.solomka)

Среди ее учеников также – Анатолий Гнатюк, Евгений Нищук, Снежана Егорова, Лилия Ребрик, Андрей Вовкун, Андрей Середа, Инна Капинос, Олесь Санин, Петро Мага и многие другие.

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