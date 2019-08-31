Померла актриса з "Відчайдушних домогосподарок"

Валері Харпер померла - причина смерті актриси з Відчайдушних домогосподарок (фото: GettyImages)

Валері Харпер була нагороджена преміями "Еммі" і "Золотий глобус"

Валері Харпер, легендарна американська актриса і зірка декількох телесеріалів, померла в США у віці 80 років. Про це розповідає The Hollywood Reporter.

Як повідомляє видання, в 2013 році актрисі був поставлений діагноз рак мозку, і прогнозної тривалістю життя були тільки три місяці. Однак Харпер прожила ще шість років, при цьому продовжувала працювати.

Артистка отримала відома за ролями у ситкомах "Роду", "Шоу Мері Тайлер Мур" і "Валері". Також Харпер була запрошеною зіркою в серіалах "Відчайдушні домогосподарки", "Мелроуз Плейс" і "До смерті красива". Була нагороджена преміями "Еммі" і "Золотий глобус".

Валері Харпер померла – причина смерті актриси з Відчайдушних домогосподарок (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що раніше померла зірка серіалів "Моя прекрасна няня" і "Бригада".

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