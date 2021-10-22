Умеренное тепло и неприятный ветер: кому сегодня с погодой не сильно повезет

На востоке страны без существенных осадков, облачно. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +7 до +10 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

В южной части страны будет теплее всего, но синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +18 +21 градуса. В Крыму без осадков, сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

На севере осадки не прогнозируются, возможен сильный штормовой ветер. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов.

В западной части страны без существенных осадков, дожди пройдут только на Закарпатье. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +10 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов.

В центральной части страны ожидается сильный ветер, но будет сухо. Ночью +8 +11 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В Киеве 22 октября осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 22 октября

Стоит отметить, что уже в субботу, 23 октября, в западных, северных и центральных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха. На востоке и юге Украины температура упадет на несколько градусов, но будет тепло.