Помірне тепло і неприємний вітер: кому сьогодні з погодою не сильно пощастить

Погода в Україні в п'ятницю, 22 жовтня, очікується в більшості областей країни тепла і суха. Ситуацію може зіпсувати сильний вітер зі штормовими поривами, а дощі захоплять тільки Закарпаття.
Кому з погодою в п'ятницю не сильно пощастить, розповіли в Українському гідрометцентрі.
На сході країни без істотних опадів, хмарно. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від +7 до +10 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.
У південній частині країни буде найтепліше, але синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі очікується від +9 до +11 градусів, вдень повітря прогріється до +18 +21 градуса. У Криму без опадів, сильний вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21 градус.
На півночі опади не прогнозуються, можливий сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні + 8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів.
У західній частині країни без істотних опадів, дощі пройдуть тільки на Закарпатті. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Нічна температура коливатиметься в межах +7 +10 градусів, вдень повітря прогріється до +14 +17 градусів.
У центральній частині країни очікується сильний вітер, але буде сухо. Вночі +8 +11 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.
У Києві 22 жовтня опади не прогнозуються, вітер південно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці +8 +10 градусів, вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів.
Варто відзначити, що вже в суботу, 23 жовтня, в західних, північних і центральних областях очікується різке зниження температури повітря. На Сході та Півдні України температура впаде на кілька градусів, але буде тепло.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на вихідні - від заморозків до бабиного літа.
А також ми розповідали про те, що в Україну прийде лютий холод з сильними морозами.