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Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 20:56
Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве Коллаж РБК-Украина: в Киеве скончался украинский скульптор Владимир Чепелик
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 13 апреля, скончался известный украинский скульптор Владимир Чепелик. Он также являлся почетным гражданином столицы и главой Национального союза художников Украины.

О смерти 75-летнего скульптора сообщил Департамент культуры Киевской городской администрации на своей странице в Facebook.

Чепелик родился 17 октября 1945 года в Киеве. В 1972 году он окончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. В течение 30 лет он возглавлял Национальный союз художников.

Был награжден почетной грамотой Кабинета Министров (1998), золотой медалью Академии искусств Украины (2005), Почетной грамотой Верховной Рады Украины (2005), орденом "За заслуги" I (2007), II (2004) и III (1998) степеней и пр.

Известность Чепелик получил как автор памятника Михаилу Грушевскому, который находится в Киеве возле Дома учителя.

Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве

Памятник Михаилу Грушевскому (фото: fakty.ua)

Еще одна его известная работа - это памятник народному артисту Николаю Яковченко. Он установлен в парке перед театром Ивана Франко, на сцене которого Яковченко играл с 1928 года.

Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве

Памятник Николаю Яковченко (фото: wikipedia.org)

В Киеве также есть еще одна его знаменитая работа. Речь идет о памятнике жертвам чернобыльской аварии, который находится на Святошино.

Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве

Памятник жертвам чернобыльской аварии (фото: fakty.ua)

Стоит отметить, что памятники авторства Чепелика установлены и в других городах Украины, а также и за пределами страны.

Напомним, во Львове умер известный украинский радиоведущий Игорь Мосесов.

Мы также писали о том, что ушел из жизни легендарный музыкант из "Песняров" Леонид Борткевич.

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