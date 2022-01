Умер знаменитый рок-музыкант и актер Meat Loaf

"Наши сердца разбиты. Сообщаем, что несравненный Meat Loaf скончался в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей", - сказано в сообщении.

За свою почти 60-летнюю карьеру Meat Loaf продал более 100 миллионов альбомов, снялся в 65 фильмах и его Bat Out of Hell до сих пор входит в десятку лучших продаваемых альбомов всех времен.

Meat Loaf (настоящее имя Майкл Ли Эдей) родился 27 сентября 1947 года в Далласе.

Мать артиста умерла от рака, когда ему было 15 лет, а отец страдал от алкоголизма. В 1967 году Марвин вынужден был уехать из дома, так как пьяный отец бросался на него с ножом.

Первое время он работал вышибалой в ночном клубе, а потом в Лос-Анджелесе он основал свою первую группу – Meat Loaf Soul. В группе часто менялся состав, и на разных концертах музыканты меняли даже название группы.

С 1971 года коллектив начал набирать популярность и стал известен не только в США, но и за пределами страны. За годы существования коллектива было записано более 20 альбомов, часть из них – сольные.

В 90-х его хит I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) стал самым продаваемым синглом 1993 года в Великобритании и принес ему премию Грэмми.

Также Meat Loaf активно снимался в кино. На его счету такие известные фильмы как "Блеф", "Байки из склепа", "Бойцовский клуб", "Мастера ужасов" и "Доктор Хаус".

Meat Loaf - Objects In The Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are