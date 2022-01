Помер знаменитий рок-музикант і актор Meat Loaf

"Наші серця розбиті. Повідомляємо, що незрівнянний Meat Loaf помер в оточенні своєї дружини Дебори, дочок Перл і Аманди та близьких друзів", - сказано в повідомленні.

За свою майже 60-річну кар'єру Meat Loaf продав понад 100 мільйонів альбомів, знявся в 65 фільмах і його Bat Out of Hell досі входить в десятку кращих продаваних альбомів усіх часів.

Meat Loaf (справжнє ім'я Майкл Лі Едей) народився 27 вересня 1947 року в Далласі.

Мати артиста померла від раку, коли йому було 15 років, а батько страждав від алкоголізму. У 1967 році Марвін змушений був виїхати з дому, через те, що п'яний батько кидався на нього з ножем.

Перший час він працював вишибалою в нічному клубі, а потім в Лос-Анджелесі він заснував свою першу групу – Meat Loaf Soul. У групі часто змінювався склад, і на різних концертах музиканти змінювали навіть назву групи.

З 1971 року колектив почав набирати популярність і став відомий не тільки в США, але і за межами країни. За роки існування колективу було записано понад 20 альбомів, частина з них – сольні.

У 90-х його хіт I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) став найбільш продаваним синглом 1993 року у Великобританії та приніс йому премію Греммі.

Також Meat Loaf активно знімався в кіно. На його рахунку такі відомі фільми як "Блеф", "Байки зі склепу", "Бійцівський клуб", "Майстри жахів" і "Доктор Хаус".

