ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Новина українською →
Франция, Среда 19 января 2022 17:15
Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов Фото: Гаспар Ульель, французский актер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Французский актер Гаспар Ульель умер в университетской больнице Гренобля, куда был экстренно госпитализирован после падения на лыжах на трассе на горнолыжном курорте Ла Розьер. Звезде драмы "Долгая помолвка" и триллера о молодости Ганнибала Лектора "Ганнибал: Восхождение" было 37 лет.

По словам семьи актера и местного агента, актер во вторник получил травму головы, которая стала фатальной, передает Deadline.

Один из ярких представителей французского кинематографа и звезда грядущего сериала Marvel "Лунный рыцарь" накануне катался на курорте на юге страны на лыжах, и попал в серьезную аварию на склонах в регионе Савойя.

Обладателя премии "Сезар" (2017 год) на вертолете срочно транспортировали в клинику, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Будучи актером и моделью по профессии, Гаспар также активно занимался спортом, и участвовал в лыжных соревнованиях, а также занимался плаванием, скейтбордингом, серфингом и теннисом.

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Гаспар Ульель (фото: elle.ladmedia.fr)

Ульель более всего известен по фильмам "Ганнибал: Восхождение", "Сен-Лоран", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка".

Кроме того, актер также был "лицом" аромата Chanel Bleu de Chanel, снимаясь в рекламе этого парфюма, режиссером которой был оскароносный Мартин Скорсезе.

Гаспар Ульель считался одним из самых красивых мужчин во Франции.

Кстати, шрам на левой щеке актера, ставший особенностью его внешности, Гаспар получил еще в 9-летнем возрасте в результате нападения добермана - мальчик тогда хотел покататься на собаке верхом.

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Гаспар Ульель (фото: France Bleu)

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Гаспар Ульель (фото: Getty Images)

Кроме премии "Сезар", он также был награжден Орденом Искусств и литературы (2015 год) и "Люмьер" (2003 и 2015 годы).

У Гаспара Ульеля остался маленький сын (2016 года рождения). Матерью ребенка является французская модель и певица Гаэлли Пьетри, с которой актер вместе около 9 лет.

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Гаспар Ульель со своей женой Гаэль Пьетри на вручении премии "Сезар" в 2015 году (фото: Georges Biard)

Перед этим он встречался, в частности, с актрисой Марион Котияр, дочерью принцессы Монако Каролины Шарлоттой Казираги, сводной сестрой Венсана Касселя Сессисль Кассель, моделью Джорданн Крантелль.

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французовПогиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Гаспар Ульель (фото: Getty Images)

Ранее сообщалось, что во Львове умер известный украинский актер театра и кино Евгений Федорченко, который сыграл более 100 ролей.

Также мы писали о том, что недавно ушел из жизни известный российский актер Алексей Герилович, который был звездой сериала "Глухарь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
LITE
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили