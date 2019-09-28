Умер знаменитый Марк Захаров: биография режиссера

Марк Захаров умер в Москве в возрасте 85 лет. Сердце режиссера остановилось 28 сентября в районе 10:00 утра в одной из клиник на юго-западе российской столицы. Там Захаров проходил лечение после обострения болезни легких. Известный советский режиссер и художественный руководитель московского театра "Ленком", а также народный артист СССР умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

Официальная причина смерти российского деятеля культуры не сообщается. О том, где и когда пройдет прощание с мэтром кино пока неизвестно.

"Марк Захаров скончался сегодня в районе 10 часов утра в одной из клиник на юго-западе Москвы. Режиссер проходил лечение после обострения заболевания легких", - передает telegram-канал Mash.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, где его педагогами были И. М. Раевский, Г. Г. Конский, П. В. Лесли. С осени 1955 года — актер Пермского драматического театра. Режиссурой начал заниматься в 1956 году в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета. В 1959 году вернулся вместе с супругой Н. Лапшиновой в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, из которого перешел в Московский театр миниатюр (ныне Театр "Эрмитаж") под руководство В. С. Полякова (1960—1964), где играла Н. Лапшинова, после — в Студенческий театр МГУ.

С 1965 года — режиссер Московского театра сатиры, с 1973 года — главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — "Ленком"). В 1970-е и 1980-е годы активно снимает кино, экранизировал ряд пьес Е. Шварца и Г. Горина в жанре фантастической притчи. В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Союза театральных деятелей СССР. Автор многих статей по вопросам театра и политики, а также книг "Контакты на разных уровнях" и "Суперпрофессия", посвященных проблемам современной режиссуры.

Марк Захаров выступил режиссером знаменитых кинолент, таких как "Стоянка поезда — две минуты" (1972), "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988).