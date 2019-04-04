Умер режиссер Георгий Данелия: все подробности

Умер режиссер Георгий Данелия (фото: vk.com/a42_ru)

Данелия умер после длительной болезни

Умер Георгий Данелия - известный советский кинорежиссер. Ему было 88 лет. Его сердце остановилось 4 апреля.

Информацию о смерти культового кинематографиста, который прославился благодаря фильмам "Афоня", "Мимино" и многим другим, подтвердили члены его семьи.

Георгий Данелия (фото: wikipedia.org)

Напомним, что в конце февраля режиссер попал в больницу с одышкой. По предварительным данным, у него был пневмоторакс. Позднее врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания.

Лишь первого апреля жена Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала российским СМИ, что состояние здоровья режиссера заметно улучшилось, однако некоторое время он должен оставаться в больнице.

"Чувствует себя намного лучше. Он еще в больнице, но трубку у него уже убрали, так что дышит самостоятельно. Уже хорошо, но выписывать его еще не собираются", - рассказала она.

Биография Георгия Данелии

Будущий культовый режиссер, актер и сценарист родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. С 1959 года начал работать в "Мосфильме". Первой работой, которая прославила Данелию на весь СССР, стал фильм "Я шагаю по Москве" 1964 года.

Позже режиссер обращается к жанру сатиры и становится признанным мастером комедии. В 1967-1970 годах он создал несколько миниатюр для сатирического журнала "Фитиль".

Но самую большую популярность режиссеру принесли такие картины, как "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и "Осенний марафон". Данелия также был автором сценария к фильму "Джентельмены удачи".

Георгий Данелия (фото: twitter.com/SputnikGeorgia)

Позиция по Украине

В 2014 году, комментируя российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма, режиссер заявил, что "противоречивость распространяемой различными СМИ информации о происходящем не позволяет ему дать однозначную оценку этим событиям". Поэтому Данелия воздержался как от поддержки, так и от осуждения политики Путина. При этом он в одном из интервью пожелал Украине мира и спокойствия.

Напомним, что третьего апреля на 69-м году жизни умер российский актер Алексей Булдаков.

Позже всплыли жуткие детали смерти звезды фильмов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".