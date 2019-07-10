Умер агент Z из культового фильма "Люди в черном"

Рип Торн, знаменитый голливудский актер, скончался во вторник, 9 июля, у себя дома в штате Коннектикут (США). Звезде культового фильма "Люди в черном" было 88 лет. Об этом пишут западные СМИ.

За свою 60-летнюю карьеру в кинематографе Торн снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе и в двух первых частях "Людей в черном", где он исполнил роль главы агентства "ЛВЧ", агента Z (агент Зед).

Рип Торн (кадр из фильма "Люди в черном")

Настоящее имя актера Элмор Руал Торн-младший. Он родился 6 февраля 1931 года в Техасе. Псевдоним Рип он позаимствовал у своего отца, таким было прозвище Торна-старшего.

После окончания университета в Техасе, Торн отправился автостопом покорять Голливуд. Он мечтал быстро заработать актерством, купить ранчо и заниматься животноводством. Но кинематограф оказался более интерсным занятием для молодого актера.

Рип Торн (кадр из к/ф "Люди в черном")

Среди других известных проектов с участием Торна, комедии "Без чувств", "Поднять перископ", а также "Мария Антуанетта", где Торн очень характерно исполнил роль французского короля Людовика XV.

Рип Торн (кадр из к/ф "Мария Антуанетта")

Сначала Торн перебивался съемками в массовке. Его первой заметной ролью стала работа в фильме Элиа Казана "Куколка" в 1956 году. Актера ценили за универсальность: он органично вливался, как в драматические, так и в комедийные роли.

Отметим, что в 1983 году Торн номинировался на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Кросс-Крик", но победу тогда одержал Джек Николсон за картину "На языке нежности".

А в 1996 году Торн получил телевизионную премию "Эмми" за роль в комедийном сериале "Шоу Ларри Сандерса".

Рип Торн (фото: Getty Images)

Ранее мы писали, что в возрасте 20 лет умер известный голливудский актер, который несмотря на юный возраст, успел сняться во многих фильмах.

Также сообщалось, что Жуан Жилберту, основатель музыкального стиля в популярной музыке босса-нова, умер в Бразилии в возрасте 88 лет.

Напомним, недавно трагически погиб экс-участник легендарной группы "Песняры".