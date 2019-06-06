Умер Юрий Мушкетик: золотые цитаты легендарного писателя

Умер Юрий Мушкетик. Легендарный писатель, Герой Украины скончался утром 6 июня. О смерти автора десятков культовых произведений сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся.

Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал Сидоржевский.

Юрий Мушкетик автор таких романов, как "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" и многих других.

Юрий Мушкетик умер 6 июня (фото: wz.lviv.ua)

Украинцы в сети скорбят о смерти Юрия Михайловича.

Вічна пам'ять! Із захопленням перечитав не одну книгу автора.

Велика втрата! Царство небесне!

На Вознесіння Бог забрав до себе душу чоловіка, який народився на Сорок Святих, прожив гідне життя і написав прекрасні книжки, в яких передав усю свою синівську любов до України. Юрій Михайлович був уважним до людей і сміливим керівником Спілки часів Руху. Господи, хай душа його спочине біля Тебе!

Світла пам'ять великому письменникові і прекрасній людині!

Пам'ять про шановного Юрія Мушкетика - у наших серцях... Нехай спочиває з Богом...

Юрій Мушкетик був справжнім Українцем, справжньою Людиною і справжнім Письменником. Вічна йому пам'ять.

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Биография Юрия Мушкетика

Признанный мастер современной украинской прозы родился родился 21 марта 1929 года в селе Вертиевка Черниговской области в семье сельских активистов. После окончания школы учился на филологическом факультете Киевского университета, затем - в аспирантуре при кафедре украинской литературы. С 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Днепр". До 2001 года возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Юрий Мушкетик умер 6 июня (фото: uk.wikipedia.org)

Первая повесть Мушкетика "Семен Палій" увидела свет в 1954 году. Затем был роман "Гайдамаки". Славу писателю принесли военный роман "Жорстоке милосердя" (1973), фантастическая повесть "З’їж серце лева" (1972), романы "Суд над Сенекою" (1978), "Позиція" (1979), повесть "Жовтий цвіт кульбаби" (1984), построенная на лагерно-колымском материале повесть "Літній лебідь на зимовому березі" (1989).

Творчество писателя многогранна. По произведениям Мушкетика снят кинофильм "Біла тінь", фильмы "Позиція", "Біль". Его книги переведены на многие языки - литовский, болгарский, немецкий, испанский.

Лучшие цитаты Юрия Мушкетика

Писатель не может не писать. Если может - то не писатель, графоман...

Сегодня мы наблюдаем небывалый подъем патриотического духа! Но то, что эти ростки скрупулезно топчут, высмеивают и издеваются над ними, - факт. За это должна быть ответственность.

Всегда хотелось писать на добро. Теперь же совсем другой подход к литературе - она становится развлечением. Но всегда литература была нравственным стержнем, она учила, как жить и не делать подлости. Я выходил именно с этого.

Заклятым коммунистом никогда не был. Боялся как партии, так и комсомола всю жизнь. Я сначала тоже думал, что мы лучшие в мире и что Россия - наш ближайший друг, а не злейший враг. Но я такого вычитал из исторических текстов, чего, может, и никто не читал. Я хорошо знаю, как старший брат младшего убивал...

О Второй мировой войне скажу так: мы утопили немцев в собственной крови. Что же хвалиться такими жертвами страшными, такими миллионами убитых? Не День победы, а День скорби должны отмечать. Все время раздували ту войну, "мы победили" - это было нужно для советской агитации, чтобы поднять дух ветеранов, но всякая война страшная...

"Запрещают говорить на русском языке" - это большая глупость: как раз украинский язык запрещали и сейчас запрещают, потому что все время тянули и пнули эту формулу "русский язык - большой, могучий и свободный", но забывали вторую половину формулы, которую я включил, - это язык большевизации мира, речь агрессии, речь лжи.

Во все времена и российские демократы, и марксисты говорили, что Россия - жестокая, злая, "немытая".

Исторические события повторяются. Россия как давила раньше, так и давит, как пыталась не допустить нас к независимости, уничтожить, ассимилировать, так и продолжает. Продолжается со времен царя Алексея Михайловича. Но хочу думать, что мы как-то выберемся и построим собственное государство. Да, повторяется и гетманство наше: вспомните, сколько после смерти Богдана Хмельницкого претендентов на булаву было - и у одного не хватило в голове масла отказаться в пользу второго. Но так же повторяется умение украинский бороться до конца, потому что сколько веков нам удавалось выстоять и не рассыпаться.

Юрий Мушкетик недавно отпраздновал 90-летие

Ранее мы писали о том, что умер известный украинский поэт, лауреат Шевченковской премии.