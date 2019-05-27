Грустная весть: умер известный украинский поэт, лауреат Шевченковской премии

Скончался знаменитый украинский поэт (pixabay.com)

Его авторству принадлежит знаменитый сборник стихов "Пектораль"

В Николаевской области на 66-м году жизни умер известный советский и украинский поэт, публицист, эссеист, переводчик Дмитрий Креминь. Об этом сообщила на своей странице в Facebook секретарь Национального союза писателей Украины Татьяна Винник.

Дмитрий Дмитриевич Креминь родился 21 августа 1953 года в селе Сухая Иршавского района Закарпатской области. Окончил филологический факультет Ужгородского университета. Во время обучения вместе с друзьями занимался самиздатом и выпустил альманах "Сундук". За публикации в альманахе Креминь был подвергнут критике и репрессиям. У него был проведен обыск и изъяты рукописи.

После обучения стал работать преподавателем в Николаевской области. Параллельно занимался творческой и журналистской деятельностью.

Дмитрий Креминь (niklife.com.ua)

В 1979 году стал членом Национального союза писателей. В 2010 году занял пост председателя Николаевской областной организации Национального союза писателей Украины и пост главного редактора журнала "Соборная улица".

Обладатель множества литературных премий, в том числе и государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за сборник стихов "Пектораль". В 2016 году получил звание Заслуженного деятель искусств Украины.

Также Дмитрий Креминь занимался переводами с немецкого, грузинского, осетинского, русского и других языков.

"Только позвонила председатель Николаевской писательской организации НСПУ Вера Марущак, сообщила печальную весть: сегодня ушел в мир иной поэт, переводчик, публицист, эссеист, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Дмитриевич Креминь", - сообщила на своей странице Татьяна Винник и выразила соболезнования родным.

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