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Умер воспитанник ФК "Шахтер": ему было всего 27

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 08:58
Умер воспитанник ФК "Шахтер": ему было всего 27 Умер 27-летний футболист Ростислав Багдасаров (фото из открытых источников)
Автор: Светлана Мащенко

Умер Ростислав Багдасаров, который был воспитанником футбольного клуба "Шахтер" с 2010 года. Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем, что заставило его завершить спортивную карьеру несколько лет назад.

Об этом сообщается на странице в profootballdigital в Instagram.

"Умер воспитанник Шахтера, экс-игрок каменской Стали и Колоса Ростислав Багдасаров. У него были проблемы с сердцем. Из-за них он завершил профессиональную карьеру в 2017 в возрасте 24 лет..." - говорится в сообщении.

В лагере "горняков" спортсмен начал профессиональную футбольную карьеру в 2010 году. Играл Багдасаров преимущественно за Шахтер-3.

В 2015 году перешел в ковалевский "Колос", а через полгода - в каменскую "Сталь". В 2017 года футболисту пришлось уйти из профессионального поля.

Имел игрок и опыт выступлений за сборные Украины различных возрастных групп (U-16, U-17 и U-18).

Выход из "Шахтера" связан со страшной травмой, которую он получил во время тренировки в 2015-м.

"В конце тренировки у нас была двусторонка. Мне "забросили" мяч, произошел небольшой стык. Хотел прикрыть мяч корпусом, а защитник в подкате выбивал... Я упал, увидел, что все - нога висит", - рассказывал Ростислав в одном из интервью.

В больнице ему диагностировали перелом малой берцовой кости и полный вывих стопы.

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