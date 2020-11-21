Умер 27-летний украинский легкоатлет: парню стало плохо за рулем

Умер Николай Багач (коллаж: РБК-Украина)

Умер уроженец Броваров, 27-летний легкоатлет Николай Багач

Умер 27-летний украинский спортмен-легкоатлет Николай Багач. Парню стало плохо за рулем, и врачи оказались бессильны помочь ему.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Facebook.

"Ужасная весть... В возрасте 27 лет ушел из жизни Николай Богач. Легкая атлетика Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Николая", - говорится в сообщении.

Спортсмена похоронили 21 ноября, в 13:15, на Северном кладбище.

Николай Багач - мастер спорта по легкой атлетике, толкатель ядра. Представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, Заслуженного мастера спорта Александра Багача.

Александр Багач с сыном Николаем (фото: brovary.net.ua)

Как сообщает издание "Трибуна Бровары", парень ушел из жизни вночь на 20 ноября. Ему стало плохо внезапно, когда он был за рулем. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако врачи приехали только через полчаса.

Пока ждали медиков случайные прохожие пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

Отметим, что в семье Багачей спортивная вся семья. Мама - мастер спорта по плаванию. В свое время старшая сестра Оксана была призером первенств Украины среди юношей и юниоров по толканию ядра. А сестра-двойняшка Николая Юлия в свое время получила мастера спорта по плаванию, была призером юниорского первенства Украины.

Ранее мы писали про преждевременную смерть эпатажного украинского музыканта, который осмелился послать судей Х-Фактора. Парню было 28 лет, и последние четыре года он боролся с тяжелой болезнью, из-за которой перенес не один десяток операций.

Также сообщалось про смерть Дмитрия Левчука, одаренного 22-летнего футболиста из Кривого Рога. Парню диагностировали страшную спаечную болезнь брюшной полости, от которой он "сгорел" за месяц.