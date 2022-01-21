Умер волонтер Антон Дубишин, которого называли "украинским Ником Вуйчичем" (фото)

Так, причины смерти пока не называют.

"Перестало биться сердце великого человека. Сочувствуем родным и друзьям. Он всегда будет с нами", – написала Самойленко.

Отметим, что Антон Дубишин имел тяжелую форму инвалидности - спинную мышечную атрофию Верднига-Гофмана. Поэтому из-за этого мужчина мог двигать только пальцем левой руки и головой.

Несмотря на это, Дубишин был волонтером и общественным деятелем, писал стихи и издавал книги.

Умер известный волонтер Антон Дубишин (facebook.com/iriina.samoylenko)

Кроме того, он выступал с мотивационными речами в тюрьмах, центрах реабилитации и помогал детским домам.

Также он помогал собирать средства для украинских военных.

Поэтому за это его называли "украинским Ником Вуйчичем" - это австралийский мотивационный спикер, который родился без четырех конечностей.

Умер известный волонтер Антон Дубишин (facebook.com/iriina.samoylenko)