Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем" (фото)

Помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем". Серце чоловіка перестало битися у четвер 20 січня.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Ірина Самойленко.
Так, причини смерті поки не називають.
"Перестало битися серце Великої Людини. Співчуваємо рідним та друзям. Він завжди буде з нами", – написала Самойленко.
Зазначмо, що Антон Дубішин мав важку форму інвалідності - спинну м'язову атрофію Вердніга-Гофмана. Тому через це чоловік міг рухати лише пальцем лівої руки та головою.
Попри це, Дубішин був волонтером та громадським діячем, писав вірші та видавав книги.
Окрім того, він виступав з мотиваційними промовами у в'язницях, центрах реабілітації та допомагав дитячим будинкам.
Також він допомагав збирати кошти для українських військових.
Тому через це його називали "українським Ніком Вуйчичем" - це австралійський мотиваційний спікер, який народився без чотирьох кінцівок.
Помер відомий волонтер Антон Дубішин (facebook.com/iriina.samoylenko)
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