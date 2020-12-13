Умер вокалист группы "Воскресение": названа предварительная причина смерти

Умер гитарист группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Причиной смерти называют инфаркт, музыканту было 64 года. В 2016 году он покинул группу, в которой играл с основания коллектива почти 40 лет, потому что отказался ехать с концертом в оккупированный Крым. Факт смерти 64-летнего музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова, передают российские СМИ.

"К большому сожалению, это правда", — сообщила она.

По словам Абрамовой, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. В настоящее время, уточнила она, вся информация о произошедшем уточняется.

Андрей Сапунов (фото: facebook.com/andrebare)

Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Волгоградской области. В 1978–1979 годах он был вокалистом группы Стаса Намина, а после поступил в Гнесинское училище. После его окончания он был принят в группу "Воскресение".

В 1982 году после распада группы он решил окончить музыкальное образование. После этого больше 10 лет играл в различных музыкальных группах.

Андрей Сапунов играл в группе "Воскресение" почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Также принимал участие в таких групах, как "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов — Сапунов — Кобзон".

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