Нежный гигант: умер актер, которого все любили за "Пятый элемент"

Умер Томми Листер (Фото: Getty Images)

В Лос-Анджелесе, США, обнаружили тело известного голливудского актера Томми Листера по прозвищу Тайни. Друзья актера начали беспокоиться, что Листер перестал выходить на связь и вызвали полицию. Тело артиста нашли в собственном доме, ему было всего 62 года.

Как отмечают в полиции, смерть наступила в результате естественных причин. Известно также, что Томми Листер переболел COVID-19 еще весной, но серьезных осложнений после болезни у него не было. В ноябре у него снова появились симптомы коронавируса. Точную причину смерти Листера сообщат только после экспертизы.

Томас Листер родился 24 июня 1958 года в штате Калифорния. С рождения у него была травма правого глаза и слепота. С детства Листер был очень религиозен и мечтал о карьере в шоу-бизнесе. В юности он увлекся спортом и был успешен в футболе и тяжелой атлетике. Занимался реслингом.

Его внешность и спортивная фигура привлекли режиссера Андрея Кончаловского, и он пригласил Листера сняться в небольшой роли в фильме "Поезд-беглец". Фильм был успешен и даже стал культовым и Листера заметили голливудские сценаристы. Он начал получать предложения сняться в других фильмах.

В 1987 году Листер снялся в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллс 2" в роли Орвиса, в 1992 году – в "Универсальном солдате". Особую славу Томми Листеру принес фильм "Пятый элемент", где он сыграл Президента Галактики. В 2008 году он снялся в фильме "Заключенный". Также его запомнили по фильмам: "Пятница", "Джекки Браун", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Не умирай в одиночку", "Темный рыцарь", "Новая земля", "Правосудие по-американски".

Накануне своей смерти Листер работал над новым фильмом и вынужден был прервать съемки из-за болезни.

"Мы подавлены. Он был отличным парнем с золотым сердцем. Все любили этого нежного гиганта", - сказала агент актера Синди Коуан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии умер легендарный футболист, обладатель "Золотого мяча".

А также рассказывали о том, что от COVID-19 умер украинский писатель, который создал культовую видеоигру S.T.A.L.K.E.R.