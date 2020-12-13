Помер вокаліст групи "Воскресение": названа попередня причина смерті

Помер гітарист групи "Воскресение" Андрій Сапунов. Причиною смерті називають інфаркт, музикантові було 64 роки. У 2016 році він покинув групу, в якій грав з заснування колективу майже 40 років, тому що відмовився їхати з концертом в окупований Крим. Факт смерті 64-річного музиканта підтвердила прес-аташе колективу Нонна Абрамова, передають російські ЗМІ.

"На превеликий жаль, це правда", — повідомила вона.

За словами Абрамової, причиною смерті, за попередніми даними, став інфаркт. Зараз, уточнила вона, вся інформація про події уточнюється.

Андрій Сапунов (фото: facebook.com/andrebare)

Андрій Сапунов народився 20 жовтня 1956 року у Волгоградській області. У 1978-1979 роках він був вокалістом групи Стаса Наміна, а після вступив в Гнесинське училище. Після його закінчення він був прийнятий в групу "Воскресіння".

У 1982 році після розпаду групи він вирішив закінчити музичну освіту. Після цього понад 10 років грав в різних музичних групах.

Андрій Сапунов грав в групі "Воскресіння" майже з самого її заснування до 2016 року, покинувши колектив із-за різних політичних поглядів з його лідером Олексієм Романовим. Також брав участь в таких групах, як "Квіти", "Самоцвіти", "Лотос", "СВ", "Тріо Сапунова", "Тріо: Романов — Сапунов — Кобзон".

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