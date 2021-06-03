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Умер ветеран АТО: шесть лет боролся за жизнь после тяжелого ранения

Автор: Styler

Вчера, 2 июня, скончался ветеран АТО Роман Кубышкин, который воевал на Донбассе и в январе 2015 года в Песках получил тяжелейшее ранение. Мужчина лишился частей мозга и черепа. Медики боролись за его жизнь более шести лет.

Об этом сообщает фонд "Повернися живим" на своей странице в Facebook.

Защитник Украины был добровольцем "Правого сектора". В свой законный выходной, он напросился на позиции. Во время обстрела в блиндаж попали два снаряда. Пятеро бойцов получили ранения, двое - погибли на месте.

Все думали, что Роман тоже погибнет, поскольку вместо головы у него было сплошное месиво. Командир в больнице узнал бойца только по личным вещам. Неоднократно за его жизнь боролись лучшие врачи, и он до вчерашнего дня жил.

Роман Кубышкин (фото: facebook.com/backandalive)

Пользователи сети прокомментировали смерть героя.

  • Упокоилась душа еще одного защитника! Светлая память и царство небесное!
  • Царство небесное, светлая память героям, нашим защитникам! Пусть Господь успокоить их души и примет с миром в свой мир, низкий поклон родным за сына героя, они наши ангелы в небесах;
  • Вечная память. Царство небесное герою. Выражаю слова глубокие соболезнования родным, близким, друзьям умершего. Пусть украинская земля будет вечным покоем для нашего защитника Украины.
  • Очень грустно... Вечная память.
  • Боль и печаль по нашим погибшим воинам! Безграничная благодарность и вечная память героям!

Напомним, близкие рассказали о погибшем на Донбассе герое Иване Ковалевском.

Мы также писали том, что на Донбассе погиб 24-летний военный ВСУ Андрей Теперик.

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