Умер ветеран АТО: шесть лет боролся за жизнь после тяжелого ранения

Защитник Украины был добровольцем "Правого сектора". В свой законный выходной, он напросился на позиции. Во время обстрела в блиндаж попали два снаряда. Пятеро бойцов получили ранения, двое - погибли на месте.

Все думали, что Роман тоже погибнет, поскольку вместо головы у него было сплошное месиво. Командир в больнице узнал бойца только по личным вещам. Неоднократно за его жизнь боролись лучшие врачи, и он до вчерашнего дня жил.

Роман Кубышкин (фото: facebook.com/backandalive)

Пользователи сети прокомментировали смерть героя.