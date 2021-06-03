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Помер ветеран АТО: шість років боровся за життя після важкого поранення

Автор: Styler

Вчора, 2 червня, помер ветеран АТО Роман Кубишкін, який воював на Донбасі і в січні 2015 року в Пісках отримав важке поранення. Чоловік позбувся частин мозку і черепа. Медики боролися за його життя більше ніж шість років.

Про це повідомляє фонд "Поверніть живим" на своїй сторінці у Facebook.

Захисник України був добровольцем "Правого сектора". У свій законний вихідний, він напросився на позиції. Під час обстрілу в бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення, двоє - загинули на місці.

Всі думали, що Роман теж загине, оскільки замість голови у нього було суцільне місиво. Командир в лікарні впізнав бійця тільки по особистих речах. Неодноразово за його життя боролися кращі лікарі, і він до вчорашнього дня жив.

Роман Кубишкін (фото: facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі прокоментували смерть героя.

  • Упокоїлася душа ще одного захисника! Світла пам'ять і Царство Небесне!
  • Царство небесне, світла пам'ять героям, нашим захисникам! Нехай Господь заспокоїть їх душі і прийме з миром у свій світ, низький уклін рідним за сина героя, вони наші ангели в небесах;
  • Вічна пам'ять. Царство небесне герою. Висловлюю слова глибокі співчуття рідним, близьким, друзям померлого. Нехай українська земля буде вічним спокоєм для нашого захисника України.
  • Дуже сумно ... Вічна пам'ять.
  • Біль і печаль за нашими загиблими воїнами! Безмежна вдячність і вічна пам'ять героям!

Нагадаємо, близькі розповіли про загиблого на Донбасі героя Івана Ковалевського.

Ми також писали те, що на Донбасі загинув 24-річний військові ЗСУ Андрій Теперік.

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