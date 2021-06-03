Помер ветеран АТО: шість років боровся за життя після важкого поранення

Захисник України був добровольцем "Правого сектора". У свій законний вихідний, він напросився на позиції. Під час обстрілу в бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення, двоє - загинули на місці.

Всі думали, що Роман теж загине, оскільки замість голови у нього було суцільне місиво. Командир в лікарні впізнав бійця тільки по особистих речах. Неодноразово за його життя боролися кращі лікарі, і він до вчорашнього дня жив.

Роман Кубишкін (фото: facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі прокоментували смерть героя.