Умер участник группы "Ляпис Трубецкой": первые подробности

Умер музыкант (иллюстративное фото: pixabay.com)

Руслан Владыко умер после длительного пребывания в коме

Известный музыкант Руслан Владыко, участник белорусский рок-группы "Ляпис Трубецкой" скончался после длительного пребывания в состоянии комы, в которой он находился с лета 2019 года. Владыко умер 19 января, передает продюсер группы Евгений Колмыков.

Владыко было 45 лет, музыкант был в коме с июня 2019 года, когда на него напали в Минске и ограбили. На него напали 6 июня. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и долгое время находился в реанимации, рассказали в группе.

По словам Колмыкова, Владыко умер, не приходя в сознание.

Руслан Владыко (фото: facebook.com/trubetskoy2014)

Владыко играл с "Ляписом" до распада группы в 2014-м, затем он стал гитаристом в проекте Trubetskoy.

Дату и место прощания с Русланом Владыко родственники назовут позже.

Стоит отметить, что на текущий момент в суде рассматривается дело об избиении Руслана Владыко. Евгений Колмыков не исключил, что обвинение по делу будет переквалифицировано.

Напомним, что недавно внезапно скончался 27-летний голливудский актер.