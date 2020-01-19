Помер учасник групи "Ляпис Трубецкой": перші подробиці

Помер музикант (ілюстративне фото: pixabay.com)

Руслан Владико помер після тривалого перебування в комі

Відомий музикант Руслан Владико, учасник білоруського рок-гурту "Ляпис Трубецкой" помер після тривалого перебування в стані коми, у якій він знаходився з літа 2019 року. Владико помер 19 січня, передає продюсер групи Євген Колмиков.

Владико було 45 років, музикант був у комі з червня 2019 року, коли на нього напали в Мінську і пограбували. На нього напали 6 червня. Музикант отримав важку черепно-мозкову травму і довгий час перебував у реанімації, розповіли у групі.

За словами Колмикова, Владико помер, не приходячи до тями.

Руслан Владико (фото: facebook.com/trubetskoy2014)

Владико грав з "Ляпісом" до розпаду гурту у 2014-му, потім він став гітаристом в проєкті Trubetskoy.

Дату і місце прощання з Русланом Владико родичі назвуть пізніше.

Варто відзначити, що на даний час в суді розглядається справа про побиття Руслана Владико. Євген Колмиков не виключив, що обвинувачення по справі буде перекваліфіковано.

Нагадаємо, що нещодавно раптово помер 27-річний голлівудський актор.