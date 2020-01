Умер известный музыкант: его хиты набирали по 300 млн просмотров

Умер рэпер 5th Ward Weebie (фото: pxhere.com)

Рэперу Джерому Кози с псевдонимом 5th Ward Weebie было всего 42 года

Американский рэпер 5th Ward Weebie скончался в возрасте 42 года в США. Настоящее имя музыканта Джером Кози, недавно он перенес операцию на сердце. Об этом сообщило CNN в пятницу, 10 января.

После хирургического вмешательства Джером отправился домой, но возникли осложнения. Музыканта экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

5th Ward Weebie умер в больнице Нового Орлеана, штат Луизиана. Мэр города ЛаТойа Кантрелл на своей Instagram-странице высказала скорбь по поводу преждевременного ухода Кози.

"Мое сердце разбилось, когда я узнала, что Джером Кози - наш 5th Ward Weebie", - написала градоначальник.

5th Ward Weebie (Джером Кози, фото: facebook.com/dabossladyree)

5th Ward Weebie известен по таким хитам, как Let Me Find Out и Fuck Katrina, посвященному самому смертоносному урагану, который разрушил его родной штат.

Кроме авторских работ Джером Кози сотрудничал с рэпером Дрейком над композицией Nice for What и хип-хоп-исполнителем Лил Уэйном над песней Bend It Ova. Видео с его хитами набирали более 300 млн просмотров.

Drake/5th Ward Weebie, Nice For What (видео: YouTube/Drake)