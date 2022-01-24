Умер Тьери Мюглер - гениальный модельер и кутюрье

Тьери Мюглер умер во Франции в возрасте 73 лет. Отмечается, что дизайнер и великий кутюрье умер от естественных причин.

Об этом сообщили на его странице в Facebook.

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьери Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - сказано в сообщении.

Также известно, что дизайнер боролся со СПИДом.

Тьери Мюглер (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)

Краткая биография

Тьери родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. В детстве он очень увлекался рисованием и танцами. В 14-летнем возрасте начал выступать в составе балетной труппы Рейнской оперы и учиться дизайну интерьера в Страсбургской школе декоративного искусства.

После окончания учебы работал дизайнером-фрилансером в Париже. В 1973-м представил свою первую коллекцию одежды Café de Paris, а в 1974-м запустил свой персональный лейбл Thierry Mugler.

Его экстравагантный фантастический стиль привлекал многих супермоделей и знаменитостей из мира шоу-бизнеса. В показах его коллекций участвовали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, в его костюмах играла Деми Мур в "Непристойном предложении".

Его наряды носили Мадонна, Леди Гага, Меган Фокс, Ирина Шейк, Ева Мендес и Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян в "мокром" платье Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)

Бейонси в нарядах Мюглера ( фото: nothingtowear.com.ua)

Модель Синди Кроуфорд в наряде от Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)