Умер Тьери Мюглер - гениальный модельер и кутюрье
Тьери Мюглер умер во Франции в возрасте 73 лет. Отмечается, что дизайнер и великий кутюрье умер от естественных причин.
Об этом сообщили на его странице в Facebook.
"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьери Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - сказано в сообщении.
Также известно, что дизайнер боролся со СПИДом.
Тьери Мюглер (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
Краткая биография
Тьери родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. В детстве он очень увлекался рисованием и танцами. В 14-летнем возрасте начал выступать в составе балетной труппы Рейнской оперы и учиться дизайну интерьера в Страсбургской школе декоративного искусства.
После окончания учебы работал дизайнером-фрилансером в Париже. В 1973-м представил свою первую коллекцию одежды Café de Paris, а в 1974-м запустил свой персональный лейбл Thierry Mugler.
Его экстравагантный фантастический стиль привлекал многих супермоделей и знаменитостей из мира шоу-бизнеса. В показах его коллекций участвовали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, в его костюмах играла Деми Мур в "Непристойном предложении".
Его наряды носили Мадонна, Леди Гага, Меган Фокс, Ирина Шейк, Ева Мендес и Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян в "мокром" платье Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
Бейонси в нарядах Мюглера ( фото: nothingtowear.com.ua)
Модель Синди Кроуфорд в наряде от Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
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