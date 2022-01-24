Помер Тьєрі Мюглер - геніальний модельєр і кутюр'є
Тьєрі Мюглер помер у Франції у віці 73 років. Відзначається, що дизайнер і великий кутюр'є помер від природних причин.
Про це повідомили на його сторінці в Facebook.
"З сумом повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєрі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року", - сказано в повідомленні.
Також відомо, що дизайнер боровся зі СНІДом.
Тьєрі Мюглер (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
Коротка біографія
Тьєрі народився 21 грудня 1948 року в Страсбурзі. У дитинстві він дуже захоплювався малюванням і танцями. У 14-річному віці почав виступати у складі балетної трупи Рейнської опери і вчитися дизайну інтер'єру в страсбурзькій школі декоративного мистецтва.
Після закінчення навчання працював дизайнером-фрілансером в Парижі. У 1973-му представив свою першу колекцію одягу Café de Paris, а в 1974-му запустив свій персональний лейбл Thierry Mugler.
Його екстравагантний фантастичний стиль приваблював багатьох супермоделей і знаменитостей зі світу шоу-бізнесу. У показах його колекцій брали участь Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл, в його костюмах грала Демі Мур в "непристойному реченні".
Його вбрання носили Мадонна, Леді Гага, Меган Фокс, Ірина Шейк, Єва Мендес і Кім Кардашьян.
Кім Кардашян в "мокрій" сукні Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
Бейонсі в нарядах Мюглера ( фото: nothingtowear.com.ua)
Модель Сінді Кроуфорд в наряді від Мюглера (фото: facebook.com/ManfredThierryMugler)
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