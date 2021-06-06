Помер творець знаменитих фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза!"

Грузинський і радянський сценарист, драматург, режисер театру і кіно, художник і скульптор Резо Габріадзе помер сьогодні, 6 червня, у віці 84 років. Він був режисером таких відомих фільмів, як "Міміно" і "Кін-дза-дза!".

Резо Габріадзе народився 29 червня 1936 року в грузинському місті Кутаїсі. Він був автором сценаріїв більш ніж 35 фільмів, серед яких "Не горюй!", "Диваки", "Незвичайна виставка", "Паспорт" і інші.

У 1981 році Габріадзе заснував Тбіліський театр маріонеток. Він також писав п'єси, створював ляльок і оживляв їх на сцені свого театру. У свій час він працював Швейцарії і Франції, де поставив дві драматичних вистави: "Який смуток - кінець алеї" в Театрі Віді Лозанн і "Кутаїсі" в Парижі.

У 2004 році Резо Габріадзе став режисером і написав п'єсу "Заборонене різдво, або Доктор і хворий" для Танцювального фонду Баришнікова в Нью-Йорку. Прем'єра пройшла в Міннеаполісі, пізніше вона пройшла в Лінкольн-центрі і на Фестивалі Сполето в Чарльстоні (Південна Кароліна).

За більш ніж 30 років спектаклі побували в багатьох країнах світу і брали участь в найбільших міжнародних театральних фестивалях - в Авіньйоні, Единбурзі, Нью-Йорку, Торонто, Белграді, Чарлстоні, Дрездені, і інших містах.