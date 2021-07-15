Умер солист "Хора Турецкого", которого не пустили в Украину

"Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!" - написали его коллеги.

Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)

Они также рассказали, что Горячев был всегда позитивным и жизнерадостным человеком. Когда его госпитализировали, он писал сообщения, что все будет хорошо.

У Бориса Горячева был лирический баритон, в "Хор Турецкого" он попал после кастинга.

Отметим, что Борис Горячев гастролировал в оккупированном Крыму, поэтому часть "Хора Турецкого" находится в "черном списке" и им запрещен въезд на территорию Украины.