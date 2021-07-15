Умер солист "Хора Турецкого", которого не пустили в Украину
Борис Горячев из "Хора Турецкого" сегодня, 15 июля, умер от коронавируса. Ему было 50 лет. Три недели медики боролись за его жизнь, но не смогли его вылечить. Осложнения от COVD-19 оказались для него летальными.
О смерти российского музыканта сообщили на странице "Хора Турецкого" в Facebook.
"Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!" - написали его коллеги.
Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)
Они также рассказали, что Горячев был всегда позитивным и жизнерадостным человеком. Когда его госпитализировали, он писал сообщения, что все будет хорошо.
У Бориса Горячева был лирический баритон, в "Хор Турецкого" он попал после кастинга.
Отметим, что Борис Горячев гастролировал в оккупированном Крыму, поэтому часть "Хора Турецкого" находится в "черном списке" и им запрещен въезд на территорию Украины.
Напомним, сегодня от коронавируса умер еще один известный российский музыкант - основатель и лидер легендарной группы "Звуки Му" Петр Мамонов.
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