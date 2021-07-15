ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер солист "Хора Турецкого", которого не пустили в Украину

Новина українською →
Россия, Четверг 15 июля 2021 20:01
Умер солист "Хора Турецкого", которого не пустили в Украину Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)
Автор: Роман Мирончук

Борис Горячев из "Хора Турецкого" сегодня, 15 июля, умер от коронавируса. Ему было 50 лет. Три недели медики боролись за его жизнь, но не смогли его вылечить. Осложнения от COVD-19 оказались для него летальными.

О смерти российского музыканта сообщили на странице "Хора Турецкого" в Facebook.

"Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!" - написали его коллеги.

Умер солист &quot;Хора Турецкого&quot;, которого не пустили в Украину

Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)

Они также рассказали, что Горячев был всегда позитивным и жизнерадостным человеком. Когда его госпитализировали, он писал сообщения, что все будет хорошо.

У Бориса Горячева был лирический баритон, в "Хор Турецкого" он попал после кастинга.

Отметим, что Борис Горячев гастролировал в оккупированном Крыму, поэтому часть "Хора Турецкого" находится в "черном списке" и им запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, сегодня от коронавируса умер еще один известный российский музыкант - основатель и лидер легендарной группы "Звуки Му" Петр Мамонов.

Мы также писали о том, коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера Александра Стефановича.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыкант преступления
LITE
Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела
Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела