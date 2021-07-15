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Помер соліст "Хору Турецького", якого не пустили в Україну

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Росія, Четвер 15 липня 2021 20:01
Помер соліст "Хору Турецького", якого не пустили в Україну Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)
Автор: Роман Мирончук

Борис Горячев з "Хору Турецького" сьогодні, 15 липня, помер від коронавірусу. Йому було 50 років. Три тижні медики боролися за його життя, але не змогли його вилікувати. Ускладнення від COVD-19 виявилися для нього смертельними.

Про смерть російського музиканта повідомили на сторінці "Хору Турецького" в Facebook.

"Цю втрату важко усвідомити. Боляче навіть думати про те, що Бориса більше немає з нами. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині і близьким людям. Борис багато значив для всіх нас, і він заслуговує більше слів, ніж можна зараз сказати чи написати. Світла пам'ять про нього буде назавжди в наших і ваших серцях! " - написали його колеги.

Помер соліст &quot;Хору Турецького&quot;, якого не пустили в Україну

Борис Горячев (фото: facebook.com/TuretskyChoir)

Вони також розповіли, що Горячев був завжди позитивною і життєрадісною людиною. Коли його госпіталізували, він писав повідомлення, що все буде добре.

У Бориса Горячева був ліричний баритон, в "Хор Турецького" він потрапив після кастингу.

Зазначимо, що Борис Горячев гастролював в окупованому Криму, тому частина "Хору Турецького" знаходиться в "чорному списку" і їм заборонений в'їзд на територію України.

Нагадаємо, сьогодні від коронавірусу помер ще один відомий російський музикант - засновник і лідер легендарного гурту "Звуки Му" Петро Мамонов.

Ми також писали про те, коронавірус вбив колишнього чоловіка Пугачової, першого радянського іміджмейкера Олександра Стефановича.

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