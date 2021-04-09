Умер принц Филипп: герцог Эдинбургский не дожил пару месяцев до 100-летия

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Величество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", - сказано в сообщении.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 в Греции. Он был внуком короля Греции Георга I и супругом королевы Великобритании Елизаветы II. В браке с королевой у него родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йорский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц Филипп стал пятым ребенком и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его бабушка со стороны отца – внучка российского царя Николая I – Ольга Константиновна Романова. Мать – из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александра Федоровны и троюродная сестра Николая II.

Интересные факты о детстве принца Филиппа

Он родился на греческом острове Корфу, во дворце Мон-Репо и был крещен по православному обряду. Семья его отца была изгнана из Греции через год после рождения принца Филиппа, и они обосновались в Париже. В 1928 году его отправили к родственникам в Лондон.

Образование принц Филипп получал в школах и колледжах сначала в Германии, а потом в Шотландии.

Юность принца Филиппа прошла на флоте

В 1939-1940 годах принц Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Там он получил звание мичмана и на Военно-морском флоте прошел всю Вторую мировую войну. По окончании получил звание старшего лейтенанта. Участвовал во многих известных сражениях и операциях и даже был заместителем командира на эсминце Wallace.

Знакомство с Елизаветой

Во время обучения в колледже принц Филипп познакомился с четвероюродными сестрами – принцессами Елизаветой и Маргарет. Почти сразу завязалась переписка и в 1946 году принц Филипп попросил у короля Георга VI разрешение на брак с наследницей престола.

Помолвку объявили 10 июля 1947 года, а свадьба состоялась 20 ноября. Принц Филипп принял анлизированную версию фамилию своей матери, отказался от иностранных титулов, принял британское подданство и перешел из греческого православия в англиканство.

Служение Британии и королевской семье

Почти всю свою жизнь принц Филипп посвятил службе королевской семье. Он выполнял церемониальные и благотворительные обязанности, участвовал в общественной жизни, совершал международные поездки, был президентом Международной федерации конного спорта, президентом Всемирного фонда дикой природы.

Здоровье принца Филиппа начало сдавать после 90 лет

В 2011 году принц Филипп заявил о намерении сократить общественные функции. А в 2017 году Букингемский дворец объявил, что герцог Эдинбургский перестанет выполнять общественные обязанности. Однако он везде сопровождал свою супругу.

В 2011 году ему провели первое коронарное шунтирование. В 2018 – плановую операцию на бедре. В середине февраля 2021 года он был доставлен в больницу для обследования.

Через несколько дней ему сделали еще одну операцию на сердце и почти через месяц его выписали домой в удовлетворительном состоянии.