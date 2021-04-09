Помер принц Філіп: герцог Единбурзький не дожив пару місяців до 100-річчя

"З глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Величність мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська родина приєднується до людей зі всього світу, оплакуючи його втрату", - сказано в повідомленні.

Принц Філіп Маунтбеттен народився 10 червня 1921 року в Греції. Він був онуком короля Греції Георга I та чоловіком королеви Великобританії Єлизавети II. У шлюбі з королевою у нього народилося четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йорський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц Філіп став п'ятою дитиною і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга I. З народження носив титул принца Грецького і Данського. Його бабуся з боку батька - внучка російського царя Миколи I - Ольга Костянтинівна Романова. Мати - з гессенського роду Баттенберг, племінниця останньої російської імператриці Олександра Федорівни та троюрідна сестра Миколи II.

Цікаві факти про дитинство принца Філіпа

Він народився на грецькому острові Корфу, в палаці Мон-Репо і був хрещений за православним обрядом. Сім'я його батька була вигнана з Греції через рік після народження принца Філіпа, і вони влаштувалися в Парижі. У 1928 році його відправили до родичів в Лондон.

Освіту принц Філіп отримував в школах і коледжах спочатку в Німеччині, а потім в Шотландії.

Юність принца Філіпа пройшла на флоті

У 1939-1940 роках принц Філіп вчився в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Там він отримав звання мічмана і на Військово-морському флоті пройшов всю Другу світову війну. Після закінчення отримав звання старшого лейтенанта. Брав участь у багатьох відомих битвах і операціях і навіть був заступником командира на есмінці Wallace.

Знайомство з Єлизаветою

Під час навчання в коледжі принц Філіп познайомився з чотириюрідними сестрами - принцесами Єлизаветою і Маргарет. Майже відразу зав'язалося листування і в 1946 році принц Філіп попросив у короля Георга VI дозвіл на шлюб зі спадкоємицею престолу.

Заручини оголосили 10 липня 1947, а весілля відбулося 20 листопада. Принц Філіп прийняв анлізірованную версію прізвище своєї матері, відмовився від іноземних титулів, прийняв британське підданство і перейшов з грецького православ'я в англіканство.

Служіння Британії та королівській сім'ї

Майже все своє життя принц Філіп присвятив службі королівської сім'ї. Він виконував церемоніальні та благодійні обов'язки, брав участь у громадському житті, здійснював міжнародні поїздки, був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, президентом Всесвітнього фонду дикої природи.

Здоров'я принца Філіпа початок здавати після 90 років

У 2011 році принц Філіп заявив про намір скоротити громадські функції. А у 2017 році Букінгемський палац оголосив, що герцог Единбурзький перестане виконувати громадські обов'язки. Однак він всюди супроводжував свою дружину.

У 2011 році йому провели перше коронарне шунтування. У 2018 - планову операцію на стегні. У середині лютого 2021 року він був доставлений в лікарню для обстеження.

Через кілька днів йому зробили ще одну операцію на серці й майже через місяць його виписали додому в задовільному стані.