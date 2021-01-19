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Умер патриот Украины, один из создателей Народного Руха (НРУ)

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 18 января, перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Он умер после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией.

О трагической новости рассказали на Facebook-странице Владимира Черняка.

Он родился в 1941 году в Ровенской области. С 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР. После этого был нардепом Украины III и IV созывов, 1998-2002 и 2002-2006 соответственно.

Черняк был заведующий отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главным научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

Владимир Черняк (фото: facebook.com/vkchernyak)

Он также был одним из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года - член Украинского народного руха, впоследствии - Украинской народной партии).

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Владимир Кириллович утверждал, что украинская экономика на 80% зависела от России и других республик. Также он говорил, что Украина, в отличие от Венгрии, Чехии и Польши не была свободной страной, в которой не было создано правительство, заинтересованное в реформах.

Он также считал приоритетным направлением - интеграцию Украины в Европейский Союз, а в центр экономической политики ставил вопрос роста платежеспособного спроса.

Напомним, умер известный французский актер и режиссер, который был звездой многих культовых фильмов.

Ранее в возрасте 57 лет скончался потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении Барон Бенджамин де Ротшильд.

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