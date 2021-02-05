Умер обладатель "Оскара", звезда "Звуки музыки" Кристофер Пламмер: настоящая легенда Голливуда

Актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года. Обладатель "Оскара" и настоящая легенда Голливуда мирно скончался сегодня в своем доме в Коннектикуте (США).

Скорбное известие 5 февраля подтвердили родственники канадского актера. Об этом передает Deadline.

С Пламмером до последних минут была рядом его жена Элейн Тейлор, с которой он прожил в браке 53 года.

Кристофер Пламмер, за свою почти 70-летнюю карьеру в кино сыграл более 100 ролей, он стал самым старым человеком, получившим "Оскар". Также он дважды становился лауреатом премий "Эмми" (1977, 1994 годы) и дважды - "Тони" (1974, 1997 годы). Был лауреатом премии Гильдии киноактеров США (2012 год), премий BAFTA (2012 год), "Золотой глобус" (2012 год) и "Независимый дух" (2012 год).

"Крис был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, придерживаясь старомодных манер, самоуничижительного юмора и музыки слов. Он был национальным достоянием и глубоко любил свои канадские корни. Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами", - сказал его давний друг и 46-летний менеджер Лу Питт.

Кристофер Пламмер (фото: tcm.com)

Пламмер наиболее известен по роли капитана Джорджа фон Траппа в 1965 году, когда Роберт Уайз поставил классику "Звуки музыки", но он получил свой "Оскар" за фильм "Начинающие" 2010 года, а совсем недавно был номинирован на "Оскар" за фильм Ридли Скотта "Все деньги мира". В этом фильме он заменил Кевина Спейси в роли Дж. Пола Гетти.

Пламмер также недавно снялся в успешной детективной картине "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона.

Кристофер Пламмер в фильме "Достать ножи" (фото: twitter.com/carolineframke)

Также канадский актер запомнился многим зрителям своими ролями в таких известных фильмах, как "Возвращение Розовой пантеры", "12 обезьян", "Свой человек", "Игры разума", "Сокровище нации", "Воображариум доктора Парнаса", "Последнее воскресение" и, "Девушка с татуировкой дракона".

Кристофер Пламмер в фильме "Звуки музыки" (фото: кадр из картины)

Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто и вырос в Монреале. Свою профессиональную карьеру он начал на сцене и радио на французском и английском языках. После своего дебюта в Нью-Йорке в 1954 году актер снялся во многих знаменитых постановках на Бродвее и в лондонском Вест-Энде, завоевав признание по обе стороны Атлантики.

В прошлом актер был ведущим членом Королевского национального театра под руководством сэра Лоуренса Оливье и Королевской шекспировской труппы под руководством сэра Питера Холла, где он выиграл лондонскую премию Evening Standard за лучшую мужскую роль в спектакле Беккета. Также Пламмер руководил канадским Стратфордским фестивалем в годы его становления.

Кристофер Пламмер (фото: en.wikipedia.org)

Напомним, недавно в США умер легендарный ведущий Ларри Кинг в возрасте 87 лет, который незадолго до трагедии был госпитализирован с коронавирусом.

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