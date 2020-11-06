Умер Михаил Жванецкий: названа причина смерти

Михаил Жванецкий (фото: Википедия)

Михаил Жванецкий боролся с онкологией

Умер Михаил Жванецкий. Сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений, ведь менее года назад ему диагностировали рак.

О диагнозе знаменитый сатирик узнал еще до Нового года, после чего отправился на родину в Одессу, а сразу по возвращении его наравили в больницу. Об смерти Жванецкого сообщил канал "Дождь".

Эту информацию также подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

Жванецкий в октябре прекратил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

В начале 2020-го сообщалось, что народный артист был госпитализирован в больницу, для того чтобы незамедлительно начать лечение. Ему диагностировали рак.

Какой именно вид онкологии у юмориста, не сообщалось. Известно было только, что это не самая агрессивная форма рака. Несмотря на благоприятный прогноз врачей, сатирик так и не смог восстановиться.

"Он достаточно активен, хотя всем заметно подавленное настроение", - говорили тогда близкие Жванецкого.

Ранее сообщалось, что народный артист Украины Михаил Жванецкий снялся в фильме "Одесский пароход", который был сделан по заказу пропагандистского "Россия 1", а главные роли в картине исполнили фанаты "русского мира" Федор Добронравов и Михаил Пореченков.

Напомним, что в феврале 2019 года президент России Владимир Путин вручил Жванецкому орден "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени.