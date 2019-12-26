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Жванецкий снялся в фильме про Одессу: там много фанатов "русского мира"

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 16:00
Жванецкий снялся в фильме про Одессу: там много фанатов "русского мира"
Михаил Жванецкий оказался в центре скандала (фото: kino-teatr.ru)

Съемки фильма "Одесский пароход" с Жванецким и Пореченковым проходили в аннексированном Крыму

Народный артист Украины Михаил Жванецкий снялся в фильме "Одесский пароход". Все бы ничего, но картина эта снята по заказу пропагандистского телеканала "Россия 1", а главные роли в ней исполняют фанаты "русского мира" Федор Добронравов и Михаил Пореченков, стрелявший в украинских военных на Донбассе.

Более того, большинство сцен фильма сняты в аннексированном Крыму - на Приморском бульваре Севастополя и в Евпатории.

Жванецкий снялся в фильме про Одессу: там много фанатов &quot;русского мира&quot;

Михаил Пореченков в фильме "Одесский пароход" (фото: kino-teatr.ru)

К слову, помимо пропагандистов и украинофобов в ленте снялись также и актеры, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором: Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий и другие. По данным Styler, эти люди не ездили на аннексированный полуостров, а работали над своими ролями на "Мосфильме"

Отметим, что Михаил Жванецкий сыграл в этом фильме самого себя.

"Это получилось гораздо грандиознее, чем я ожидал. Ну, я думал, бывает, я же видел съемки для телевидения: там 2-3 человека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном вопросы задает. А здесь на съемочной площадке - жизнь, и я стал играть! Пройдите сюда, остановитесь, поворачивайте налево… Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль Автора!" - поделился впечатлениями от сьемок в российском кино украинский писатель.

Фильм "Одесский пароход" построен на миниатюрах украинского сатирика, среди которых, например, "Два яблока", "Собрание на ликеро-водочном заводе" и других (всего - 13 миниатюр). Все действия происходят в 1975 году. Премьера картины состоится 1 января 2020 года.

Жванецкий снялся в фильме про Одессу: там много фанатов &quot;русского мира&quot;

Кадр из фильма "Одесский пароход" (фото: kino-teatr.ru)

Напомним, что в феврале 2019 года президент России Владимир Путин вручил Жванецкому орден "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени.

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