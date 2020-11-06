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Помер Михайло Жванецький: названа причина смерті

П'ятниця 06 листопада 2020 14:47
Помер Михайло Жванецький: названа причина смерті
Михайло Жванецький (фото: Вікіпедія)
Автор: Світлана Мащенко

Михайло Жванецький боровся з онкологією

Помер Михайло Жванецький. Сатирикові було 86 років. Минулого місяця він оголосив про припинення публічних виступів, адже менше року тому йому діагностували рак.

Про діагноз знаменитий сатирик дізнався ще до Нового року, після чого відправився на батьківщину в Одесу, а відразу після повернення його направили в лікарню. Про смерть Жванецького повідомив канал "Дождь".

Цю інформацію також підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.

Жванецький у жовтні припинив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

На початку 2020-го повідомлялося, що народний артист був госпіталізований в лікарню, для того, щоб негайно почати лікування. Йому діагностували рак.

Який саме вид онкології у гумориста, не повідомлялося. Відомо було тільки, що це не сама агресивна форма раку. Попри сприятливий прогноз лікарів, сатирик так і не зміг відновитися.

"Він досить активний, хоча всім помітно пригнічений настрій", - говорили тоді близькі Жванецького.

Раніше повідомлялося, що народний артист України Михайло Жванецький знявся у фільмі "Одеський пароплав", який був зроблений за замовленням пропагандистського "Росія 1", а головні ролі в картині виконали фанати "руського міра" Федір Добронравов і Михайло Пореченков.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року президент Росії Володимир Путін вручив Жванецькому орден "За заслуги перед Вітчизною" ІІІ ступеня.

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