Умер легендарный украинский олимпиец и многократный чемпион

Умер украинский олимпийский чемпион (иллюстративное фото: pixabay.com)

Умер украинский олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ивана Богдан - сердце прославленного спортсмена и заслуженного мастера спорта остановилось на 93-м году жизни.

О печальной вести 25 декабря сообщили на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Богдан родился 29 февраля 1928 года под Николаевом, он посвятил спорту всю свою жизнь и добился невероятных побед. Он стал первым среди украинских борцов олимпийским чемпионом в тяжелом весе (в Риме в 1960 году). Также стал двукратным чемпион мира на соревнованиях в 1958 и 1961 годах, трехкратным чемпионом СССР (1958, 1959, 1961 годы).

Перед схваткой Иван Богдан (слева) любил заглянуть сопернику в глаза (фото с сайта cska.kiev.ua)

Заслуженный тренер Украины Иван Гаврилович также долгое время возглавлял детско-юношескую школу "Атлант", передавая свои знания и умения юным спортсменам. Сам он борьбой занимался до 40 лет.

В начале 1990-х Иван Богдан был вынужден продать свою олимпийскую медаль, чтобы не потерять жилье.

Ивана Богдан (фото из открытых источников)

"Преданный любимому делу, талантливый спортсмен, мудрый наставник, энергичный и активный человек, яркая личность - таким запомнится навсегда Иван Гаврилович", - говорится в публикации.

Также в НОК Украины выразили соболезнования близким, друзьям и коллегам Богдана в связи с кончиной легенды украинского спорта.

Украинский борец и многократный чемпион Ивана Богдан (фото: noc-ukr.org)

Ранее сообщалось, что в декабре умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Петр Петрович на 68-м году жизни.

Напомним, ранее мы писали о смерти Жерара Улье, легендарного тренера "Ливерпуля", который в 2007 году мог возглавить киевское "Динамо".