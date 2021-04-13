Умер легендарный музыкант из "Песняров": солист золотого состава

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С раннего детства занимался музыкой – был солистом хора мальчиков в Доме пионеров. Потом в консерватории – солистом хорового ансамбля "Юность". Окончил музыкальную школу по классу трубы, а после – архитектурный техникум и даже работал по профессии.

В 1970 году Борткевич пришел в "Песняры" и стал одним из лучших вокалистов ансамбля. В 1980 году он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и ушел из группы, так как не мог совмещать учебу и гастроли. Однако Борткевич продолжал сольную карьеру.

Леонид Борткевич умер в Минске 13 апреля

В 1989 году вместе с женой и сыном уехал в США. Еще через 10 лет он снова вернулся в "Песняры" и в 2000 году снова переехал в Белоруссию.

После смерти руководителя коллектива Владимира Мулявина в 2003 году ушел вместе с другими музыкантами и создал новую группу. В 2008 году ансамбль распался, но в 2009 году Борткевич вместе с Кашепаровым и Молчаном воссоздали новый коллектив.

Снимался в кино и за период с 1972 по 1975 сыграл в четырех фильмах. Автор биографической книги "Песняры и Ольга". Лауреат многих фестивалей и обладатель премий, в 1979 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР.