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Умер легендарный музыкант из "Песняров": солист золотого состава

Автор: Анна Шиканова

Знаменитый белорусский музыкант, солист группы "Песняры" Леонид Борткевич умер 13 апреля 2021 года в Минске. Ему был 71 год.

О смерти музыканта сообщили на странице коллектива "Песняры" в Facebook.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С раннего детства занимался музыкой – был солистом хора мальчиков в Доме пионеров. Потом в консерватории – солистом хорового ансамбля "Юность". Окончил музыкальную школу по классу трубы, а после – архитектурный техникум и даже работал по профессии.

В 1970 году Борткевич пришел в "Песняры" и стал одним из лучших вокалистов ансамбля. В 1980 году он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и ушел из группы, так как не мог совмещать учебу и гастроли. Однако Борткевич продолжал сольную карьеру.

Леонид Борткевич умер в Минске 13 апреля

В 1989 году вместе с женой и сыном уехал в США. Еще через 10 лет он снова вернулся в "Песняры" и в 2000 году снова переехал в Белоруссию.

После смерти руководителя коллектива Владимира Мулявина в 2003 году ушел вместе с другими музыкантами и создал новую группу. В 2008 году ансамбль распался, но в 2009 году Борткевич вместе с Кашепаровым и Молчаном воссоздали новый коллектив.

Снимался в кино и за период с 1972 по 1975 сыграл в четырех фильмах. Автор биографической книги "Песняры и Ольга". Лауреат многих фестивалей и обладатель премий, в 1979 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный телеведущий рассказал о самых страшных трагедиях в своей жизни.

А также рассказывали о том, что умер всемирно известный рэпер DMX.

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