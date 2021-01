Помер легендарний англійський футболіст: його називали "королем"

У вівторок, 5 січня, у віці 74 років помер легендарний футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Колін Белл. Він пішов з життя після нетривалої хвороби, яка не пов'язана з COVID-19.

У колишнього спортсмена залишилася дружина Марія, двоє дітей і четверо онуків. Про смерть Белла повідомляється на офіційному сайті "Манчестер Сіті".

Колін Белл широко відомий як найкращий гравець "Манчестер Сіті" свого покоління, зігравши 501 матч і забив за клуб 153 голи за 13 років. Небагато гравців залишили в англійській команді такий незгладимий слід.

Він також відомий як Колін "Король" Белл. У 2004 році фанати проголосували за те, щоб назвати стенд на стадіоні Этихад на його честь, і пісня на честь нього досі регулярно виконується на матчах.

We'll drink a drink a drink

To Colin the King the King the King

He's the leader of Man City

He's the greatest inside forward

That the world has ever seen pic.twitter.com/sQ6JQC8TnO