Умер в коме: жена сыгравшего Ихтиандра Владимира Коренева раскрыла подробности его смерти

Владимир Коренев в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (фото: скриншот)

В начале 2021 года, 2 января, на 81-году жизни скончался известный советский актер Владимир Коренев, который запомнился многим в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Сейчас стало известно, что актер умер без мучений и страданий, находясь в коме.

Коренев ушел из жизни после того, как заболел коронавирусом. Об этом рассказала его жена Алевтина Константинова в эфире программы "Ты не поверишь!" на российском телеканале, сообщает "Телепрограмма.про".

"Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил: "Мой любименький". Был очень нежным с ним. Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него", - рассказала Алевтина Константинова.

Актриса и подруга Коренева Лариса Лужина вспомнила, что в юные годы они симпатизировали друг другу, но дальше дружбы дело не зашло, поскольку актер очень любил свою жену и боялся ее потерять. Кроме того, он всегда отбивался от поклонниц.

Напомним, в США умер легендарный телеведущий и журналист Ларри Кинг. Он скончался в больнице Лос-Анджелеса, куда попал в начале января с коронавирусной инфекцией. Ему было 87 лет.

Ранее умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков, который одевал Светлану Лободу и Дашу Астафьеву.