Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

В Киеве скончался известный украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат нескольких премий Сергей Проскурня. Ему было 63 года.

Сергей Владиславович Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, в семье инженеров. Получил образование во Львовской музыкальной школе по классу скрипки, а в 1969 году семья переехала в Черкассы, где Сергей Проскурня поступил в государственное музыкальное училище имени С. Гулака-Артемовского. Параллельно начал заниматься в театральных студиях и кружках, писал песни и музыку для пьес, организовывал театрализованные вечера и концерты.

В 1978-1980 годах служил в армии, в Харькове. В 1980 году поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого на актерско-режиссерский курс. В 1981 году женился на Дине Аймановой.

В 1980-х годах был режиссером Государственного драматического театра имени Ивана Франка, в 1984 году начал преподавать на курсах. В 1987 году вместе с Адой Роговцевой поставил пьесу "Чайка" (по Чехову), где в роли Треплева дебютировал Остап Ступка.

Сергей Проскурня (Фото: facebook.com/serhiy.proskurnia)

В конце 80-х принимал участие в разработке концепции фестиваля "Червона Рута", а в 1989 году стал одним их основателей театрального фестиваля "Золотой Лев", который проходит во Львове. В 1993 году – выступил одним их основателей "Дзыги" во Львове и 15 лет сотрудничал с ними.

Был автором и соавтором множества фестивалей и перфомансов, работал как режиссер и режиссер-постановщик во многих театрах Украины, а также за границей. В 2014 году вышел фильм Сергея Проскурни "Тарас Шевченко. Идентификация". С 2015 года был режиссером праздничных концертов ко Дню Независимости Украины.

Смерть Сергея Проскурни подтвердил на своей странице в Facebook Евгений Нищук. Причины на данный момент не сообщаются.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я называл его наш Драматург. Трудно понять масштабы событий, которых качалось его сердце и креатив. Мой большой друг… Огромная потеря для меня. Для всех нас. Разрывается сердце от боли", - написал Нищук.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана.